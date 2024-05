Eduardo Leite reforça pedido de um 'Plano Marshall' para catástrofe no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), reforçou a reivindicação de um "Plano Marshall" para o Estado após os recentes desastres, durante coletiva de imprensa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros do governo federal.

Leite reconheceu a prioridade de resgatar atingidos e distribuir donativos, mas afirmou que as tragédias vão exigir medidas extraordinárias no cenário "pós-guerra".

"A partir dessa maior catástrofe climática, a gente tem falado de um Plano Marshall. Me desculpem o nome, vai ter um outro nome que a gente vai dar para esse plano de reconstrução brasileiro, mas é para dar consciência, porque é o Marshall do pós-guerra que a gente conhece", disse.

Segundo o governador, os focos do "Plano Marshall" para o Rio Grande do Sul serão assistência, restabelecimento, reconstrução e prevenção.

Entre as medidas práticas, o governador mencionou a necessidade de oferecimento de benefícios para pessoas em situação de pobreza, o cofinanciamento da assistência social e o custeio extraordinário em saúde.

"O resgate, salvar vidas, é o foco. Mas, se a gente não trouxer esses temas agora, no momento que as pessoas estão vendo a crise, eu temo que logo adiante volte tudo a entrar na roda normal da burocracia", afirmou.