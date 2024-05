Voos comerciais de malha emergencial começam a chegar ao RS; veja como funciona

"Estamos vendo os primeiros voos extras chegando ao interior do Rio Grande do Sul garantindo, com isso, o direito de ir e vir da população neste momento delicado. Amanhã (terça-feira, 14), vamos nos reunir com o governador Eduardo Leite para discutir a malha e novas medidas", disse Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, por meio de comunicado.

No sábado, 11, três companhias aéreas (Gol, Latam e Azul) operaram com voos para os municípios gaúchos de Passo Fundo, Santo Ângelo e Caxias do Sul.

Confira a malha emergencial:

- Aeroporto de Caxias do Sul (RS) - 25 voos semanais;

- Aeroporto de Santo Ângelo (RS) - 2 voos semanais;

- Aeroporto de Passo Fundo (RS) - 16 voos semanais;