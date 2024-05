Lula: Cidade que não estiver escoamento, vamos tentar ajudar com as bombas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 17, em reunião com ministros e prefeitos do Rio Grande do Sul que o governo federal tentará fornecer bombas para escoar a água das cidades inundadas no Estado, quando o escoamento não acontecer naturalmente. Lula disse que o governo federal quer contribuir com o governo estadual do Rio Grande do Sul e com as prefeituras.

O presidente também se disse satisfeito com o trabalho de Paulo Pimenta, deslocado da Secretaria de Comunicação para o ministério extraordinário que coordenará as ações do governo federal no Rio Grande do Sul. Lula afirmou que é importante ter alguém "que ajude a fazer as coisas funcionarem".

Ele disse que o governo federal precisa ter honestidade na comunicação com os líderes locais sobre o que será feito em relação às enchentes. Ele falou em "estabelecer relação mais fiel e verdadeira com prefeitos", e que os chefes dos Executivos municipais não podem ter preocupações em dizer o que estão precisando para combater a crise.

Também participaram da reunião os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Jorge Messias (AGU). Eles estão no Palácio do Planalto, enquanto os prefeitos participam por videoconferência.