Eleitor do RS tem até quinta para regularizar, transferir ou emitir título

No estado gaúcho, os atendimentos presenciais em cartórios eleitorais foram paralisados e, portanto, o cadastro de biometria, obrigatório para quem regularizou a situação eleitoral ou emitiu o primeiro título desde as últimas eleições, foi suspenso. Assim, eleitores gaúchos sem dados biométricos cadastrados poderão votar nos dias 6 de outubro e, em caso de segundo turno, 27 do mesmo mês.

A decisão unânime de ampliar o prazo para emissão e regularização do título de eleitor no estado atingido por fortes enchentes ocorreu no último dia 2. Em reunião do TSE, a vice-presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, que assume a presidência do tribunal em junho, defendeu a medida sob argumento de que "há cartórios embaixo d'água, com serviços inacessíveis". De acordo com a Corte, não há previsão de nova ampliação da data limite.

Nesta segunda-feira (20), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu a discussão sobre um possível adiamento das eleições nos municípios gaúchos. Apesar da demanda, a Corte Eleitoral informou que ainda não considera pautar o assunto e que há urnas eletrônicas suficientes para substituir aquelas que foram danificadas pelas inundações.

Até o momento, de acordo com balanço mais recente da Defesa Civil gaúcha, 157 pessoas morreram, quase 582 mil estão desabrigadas, 88 seguem desaparecidas e mais de 2,3 milhões foram atingidas pelo desastre em 436 cidades.