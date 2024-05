Juízes dizem que eleição no RS será mantida, mas preveem abstenção alta

Mesmo com o alagamento que atingiu a estrutura da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, a possibilidade de serem adiadas as eleições municipais no estado é remota. A avaliação é de juízes gaúchos e fontes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Entretanto, a avaliação das autoridades é que o nível de abstenção deve ser elevado no pleito marcado para 6 de outubro. Isso porque, com as enchentes, muitos eleitores perderam seus documentos pessoais, o que dificultaria o comparecimento para votar.

Uma fonte do Judiciário do Rio Grande do Sul comparou a situação à do Furação Katrina, que provocou enchentes e matou mais de 1.500 pessoas no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, em 2005.