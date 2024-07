Datena define a 1ª medida caso seja eleito prefeito de SP; saiba qual é

Pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena definiu que, se eleito, sua primeira medida como prefeito da capital será implementar o programa "Passando a Limpo", que vai revisar todos os contratos da administração pública, como uma auditoria.

A revisão de contratos também foi a primeira medida adotada pelo ex-prefeito José Serra, do PSDB, ao assumir a Prefeitura de São Paulo, em 2005. Assim que tomou posse, o tucano ordenou a reavaliação e renegociação de todos os contratos e licitações da administração estadual, com o objetivo principal de reduzir gastos.

A proposta de Datena, porém, terá outro enfoque: dar transparência aos contratos da prefeitura. A ideia do apresentador surfa em duas polêmicas recentes que atingiram a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB): o aumento dos contratos emergenciais e a recente operação que apontou possíveis vínculos entre empresas de ônibus que operam na capital e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além do programa "Passando a Limpo", Datena está elaborando outras propostas que serão apresentadas aos eleitores nos próximos dias. Uma delas prevê a instalação de câmeras corporais em todos os agentes fiscais da prefeitura, não se limitando apenas aos que atuam na área de segurança pública. O objetivo é prevenir casos de extorsão, como aqueles envolvendo comerciantes. O próprio gabinete do prefeito terá uma câmera para registrar as audiências.