Tarcísio nega que vá migrar do Republicanos para o PL

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a negar, nesta quarta-feira, 24, que pretenda migrar para o PL, legenda de seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o governador, ele esta "muito confortável" no Republicanos, e deve seguir na sigla. A afirmação foi feita nesta manhã, em entrevista à GloboNews.

O tema, no entanto, é uma longa novela. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, chegou a gerar um desconforto quando revelou uma conversa que teve com o dirigente estadual sobre a possibilidade. Bolsonaro também está na linha de frente para convencer o governador a realizar a troca.

Na avaliação de aliados, Tarcísio não deve trocar de partido tão cedo, tendo em visto que dentro do Republicanos o governador tem mais espaço, sendo um dos grandes nomes da sigla. Além disso, ele evita rusgas com o Executivo federal por não estar em um partido declaradamente de oposição.

Sucessão na Câmara

Na entrevista, Tarcísio também não se alongou muito ao comentar sobre a sucessão na Câmara dos Deputados. O governador disse que o assunto é "muito interno da Câmara". "Temos excelentes candidatos, tenho excelentes relações com os três (concorrentes), e tenho certeza que os três vão ser excelentes para o Estado de São Paulo".

Entre os principais nomes para a disputa, estão Elmar Nascimento (União), Marcos Pereira (Republicanos) e Antonio Brito (PSD). Pereira preside o partido de Tarcísio, e Brito é apoiado por Gilberto Kassab, secretário do governador. "A gente vai acompanhar dentro dos limites institucionais que nós temos", se limitou a dizer.