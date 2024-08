Algodão/Bahia: colheita da safra 2023/24 atinge 62% da área cultivada

São Paulo, 07/08 - A colheita de algodão 2023/24 na Bahia atinge 62% do total, ou 214 mil hectares dos 345,4 mil hectares, segundo a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Em nota, a associação disse que a expectativa é que a produtividade atinja uma média de 312 arrobas por hectare. "Estamos com a colheita conforme o cronograma previsto e sem intercorrências. Acreditamos que teremos uma safra reforçada pela qualidade do nosso algodão e pela sustentabilidade resultante das boas práticas empregadas pelos agricultores", destaca o presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi.De acordo com a Bahia deve concluir a colheita em 19 de setembro. "De 20 de setembro a 20 de novembro, ocorrerá o vazio sanitário, conforme determinado pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), antecedendo o início da nova semeadura."