Lucro da Vibra cresce e atinge R$ 867 milhões no 2º trimestre

São Paulo, 7 - A Vibra Energia teve lucro líquido de R$ 867 milhões no segundo trimestre de 2024, o que representa um avanço de mais de cinco vezes ante os R$ 133 milhões na comparação com o mesmo período de 2023, conforme divulgação realizada no período da noite da terça-feira, 6, após o fechamento do mercado financeiro. No intervalo trimestral, o resultado é 9,9% superior, de acordo com o release de resultados divulgado pela companhia nesta terça-feira, 6.Segundo a Vibra Energia, o resultado em lucro líquido referenda a trajetória de rentabilidade e retorno da Vibra.O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Vibra Energia alcançou R$ 1,550 bilhão, alta de 70,3% ante o montante reportado no mesmo período de 2023. Na comparação trimestral houve avanço de 9,9%.A receita líquida ajustada da companhia, por sua vez, somou R$ 42,297 bilhões no período, o que representa uma alta de 13,2% na comparação anual e avanço de 6,4% em relação ao trimestre anterior.A dívida líquida da Vibra fechou o segundo trimestre de 2024 em R$ 10,4 bilhões, valor menor ante os R$ 10,6 bilhões registrados no trimestre anterior.Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado foi de 1 vez, contra 1,1 vez ao final do primeiro trimestre de 2024.