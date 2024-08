Milkshake envenenado: homem é preso suspeito de matar ex-mulher no Rio

A Polícia Civil de Maricá, na região metropolitana do Rio, prendeu na terça-feira (6), um homem acusado de feminicídio por matar a ex-mulher com um milkshake envenenado. Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, morreu no domingo, 4, horas após ingerir a bebida.

O suspeito, Deivid Nascimento Santana, foi encontrado pelos agentes na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. O Estadão não conseguiu contato com a defesa de Deivid.

Uma semana antes da morte de Vitória, ele havia invadido a casa da ex-mulher com uma faca e feito ameaças contra ela e o então namorado dela. A jovem, que tinha medidas protetivas contra ele, já havia feito boletins de ocorrência anteriores por perseguição e importunação, inclusive com perfis falsos pelas redes sociais.