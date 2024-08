O que é hipergamia feminina? Entenda nova tendência nos relacionamentos

A prática da hipergamia é um termo que assusta, mas não se engane: ela é um tipo de relacionamento muito conhecido e que já faz parte das relações sociais atuais. É caracterizada por ser a prática de envolvimento amoroso de um indivíduo com parceiros que apresentem um nível econômico, social ou de poder superior ao próprio. No caso da hipergamia feminina, se aplica àquelas pessoas que se identificam com o gênero feminino.

O que quer dizer hipergamia?

O significado etimológico da palavra hipergamia vem do prefixo "hiper" (que denota "superioridade" e "excesso") e "gamia" (vinda do grego "gamo", e exprime a noção de "casamento" ou "união"). Apesar de parecer um termo relativamente novo, o fenômeno cultural do casamento arranjado, por exemplo, pode cair dentro de um comportamento hipergâmico.

Hipergamia já existia?

Historicamente, a opção feminina por parceiros que pudessem oferecer melhores recursos e proteção variava em torno da condição econômica. Mas com a entrada da mulher no mercado de trabalho, e a mudança das relações familiares e da perspectiva de vida, a procura por um parceiro ideal pode ter mudado de foco.

Hipergamia é relacionamento por interesse?

No entanto, a percepção de que a hipergamia é uma visão focada apenas nas vantagens financeiras do parceiro pode ser equivocada. Emma Hathorn, especialista em relacionamentos do site Seeking (voltado para encontros de luxo "para pessoas bonitas, ricas e bem-sucedidas"), explicou que o conceito tradicional de hipergamia está em processo de mudança. "A hipergamia moderna é sobre muito mais do que isso", disse ela, ao portal The Sun.

"Ela reflete uma mudança através da valorização de um crescimento e benefícios mútuos nas relações", completou também.

Por que hipergamia está na ‘moda’?

Recentemente, o termo ganhou força com a constatação de que 47% dos americanos afirma ter uma visão positiva de uma relação hipergâmica, de acordo com a pesquisa do Talking Research para o Seeking. O conceito também cresce entre as mulheres em países como a China, por exemplo, impulsionado pelo alto custo de vida e pelo desequilíbrio nos papeis relacionados ao gênero, segundo o The Sun.

Por fim, a hipergamia contemporânea, apesar de denotar uma procura específica por parceiros que apresentem essas características ideais, procura por benefícios mútuos em ambos os lados de uma relação amorosa, sendo ela motivada por atributos econômicos, sociais, níveis de educação ou até melhores relações de poder.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.