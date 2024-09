Em SBC, Alex Manente e Marcelo Lima lideram as intenções de voto, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisa divulgado nesta sexta-feira, 6, mostra o candidato à prefeitura de São Bernardo do Campos pelo Cidadania, Alex Manente, com 27,9% das intenções de voto. Em seguida, aparece Marcelo Lima (Podemos), com 22,6%. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. Assim, embora Manente esteja numericamente à frente de Lima, os candidatos estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro.

De acordo com a pesquisa, Flávia Morando (União Brasil) tem 18% das intenções de voto, seguida do candidato do PT, Luiz Fernando Teixeira, que marcou 17,30%. Claudio Donizete (PSTU) é o último colocado no levantamento, com 0,6%. Além disso, 8,8% dos entrevistadores afirmaram que vão anular o voto, enquanto 4,9% não responderam ou ainda não sabem em quem vão votar. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06397/2024.

Em relação ao último levantamento publicado em junho, nenhum candidato apresentou variação fora da margem de erro. Manente oscilou negativamente em um ponto porcentual, passando de 28,9% para 27,9%. Lima variou positivamente em 2,3 pontos porcentuais, subindo de 20,3% para 22,6%. Flávia oscilou de 18,6% para 18%, enquanto Teixeira foi 16,1% para 17,3%. Donizete, por sua vez, teve uma variação de 1,1% para 0,6%.

O instituto de pesquisa entrevistou presencialmente 800 eleitores entre 2 e 5 de setembro. A amostra representa a cidade de São Bernardo do Campo com um grau de confiança de 95%.