'Onde ônibus não faz sentido, Prefeitura pode subsidiar Uber', diz Marina Helena

Sobre a Cracolândia, a sra. defende a internação compulsória ou apenas em casos específicos?

Os dados mostram que seis em cada dez pessoas naquela situação estão ali há mais de cinco, dez anos. Se chegamos a esse ponto, sou favorável à internação compulsória. Óbvio que isso não é feito com uma canetada. Acredito que o tratamento tem que ser individualizado. O que mais me preocupa é: fizemos requerimento de informações perguntando o que fazem as mais de 90 organizações sociais que atuam na Cracolândia, que recebem centenas de milhões do nosso dinheiro. Não obtivemos informações sobre taxa de sucesso. Então, precisamos de metas. Precisamos remunerar essas organizações sociais - e não estou falando só dessas organizações sociais, mas também na saúde e em outras áreas - de acordo com a taxa de sucesso.

A sra. propõe tarifas diferentes no transporte público. A ideia é aumentar a tarifa no horário de pico ou reduzir fora dessa horário?

A tarifa seria mantida no horário de pico e seria reduzida fora do horário de pico. O que acontece com isso? Você diminui o trânsito no horário de pico e isso tem ganhos para Prefeitura, economia, para todos. As pessoas não vão andar mais em lata de sardinha. Você consegue até reduzir a frota.

Qual é o plano para os corredores de ônibus?

A ideia é aumentar os corredores tanto de ônibus quanto de motos, a faixa azul. E a gente tem a ideia de onde não for possível estabelecer os corredores de motos também, que possam ser usadas as faixas de ônibus para isso. E, hoje, a cidade se espraiou tanto que, na periferia, não faz sentido colocar um ônibus. Às vezes, vale mais a pena o governo subsidiar para a pessoa, por exemplo, poder pegar um Uber.