Orçamento secreto: Dino mantém suspensão de emendas e volta a cobrar Congresso

Dino afirma ainda que, enquanto a decisão não for cumprida "fielmente", "será impossível qualquer nova deliberação judicial" sobre as emendas. Os repasses estão suspensos até que o Congresso dê transparência e rastreabilidade ao sistema de distribuição das emendas.

Uma nova audiência de conciliação com representantes do governo, Congresso e sociedade civil está marcada para a próxima semana no STF.

Flávio Dino já havia prorrogado o prazo para o governo federal identificar os autores das emendas de comissão. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), que notificou os ministérios, mas informou que nem todos conseguiram consolidar os dados.