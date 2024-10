Imea: MT deve reduzir abate de boi em 10 anos e ampliar produção de carne

São Paulo, 9 - O abate de bovinos em Mato Grosso deve cair 0,75% em dez anos, de acordo com o relatório Outlook 2034, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea-MT). A estimativa é de que o abate caia de 6,46 milhões de animais neste ano para 6,41 milhões de cabeças em 2034.Apesar da queda dos número de abates, a produção de carne bovina vai aumentar em uma década, segundo o Imea, influenciada pelo maior rendimento dos animais, com o aumento do peso médio das carcaças. Estima-se que a produção aumente para 1,90 milhão de toneladas em 2034, mantendo Mato Grosso como o maior produtor nacional da carne bovina. O crescimento anual será de 0,72% no período e de 7,49% em relação a 2024. Além disso, a produção está estimada para ultrapassar 2 milhões de toneladas em 2031.O desempenho tem influência direta da oscilação do ciclo pecuário. Por isso, o maior volume de gado abatido na próxima década deve ocorrer em 2031, quando estão estimadas o abate de 6,94 milhões de cabeças.O porcentual de gado abatido por região em relação ao total do Estado não tende a apresentar grandes alterações em 2034, com a região oeste continuando na liderança, com 18,22% do total de gado abatido em Mato Grosso.O relatório foi desenvolvidoo em colaboração com o Instituto Mato-Grossense do Agronegócio (Iagro) e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), utilizando metodologias estatísticas avançadas desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).