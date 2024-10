Inmet dispara alerta laranja para tempestades no País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para tempestades para Estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País. O aviso é válido até esta sexta-feira, 11, podendo ser atualizado pelo instituto.

Conforme o órgão, há risco para chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também existe possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Entre as áreas afetadas estão cidades dos seguintes Estados:

- Mato Grosso

- Mato Grosso do Sul

- Goiás

- Minas Gerais

- São Paulo

- Paraná

- Santa Catarina

- Rio Grande do Sul

Entre os municípios com alerta para tempestades em São Paulo estão também:

- Águas de São Pedro

- Americana

- Araçatuba

- Araraquara

- Araras

- Barretos

- Campinas

- Ribeirão Preto

- São Carlos

- São José do Rio Preto

- Cidade de São Paulo

A passagem de frente fria vai reduzir as temperaturas e trazer chuva para a capital paulista, segundo o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Depois de dias quentes, o dia anterior, quinta-feira, 10, e esta sexta-feira,11, véspera do feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, amanheceram com dia encoberto e garoa.

Para esta sexta-feira, com a propagação da frente fria, o tempo mudará entre o período da tarde e da noite. Há previsão de chuva com intensidade moderada a forte e potencial para formação de alagamentos. As rajadas de vento podem alcançar 60 Km/h. A capital, no entanto, não está na lista para tempestades do Inmet.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo nos próximos dias:

- Sexta-feira: entre 19ºC e 27ºC;

- Sábado: entre 19ºC e 27ºC;

- Domingo: entre 16ºC e 22ºC;

- Segunda-feira: entre 16ºC e 23ºC,

- Terça-feira: entre 15ºC e 27ºC.

Veja a seguir algumas recomendações importantes:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).