Plano de Bolsonaro de compor um trisal em São Paulo virou pó

O plano de transformar a parceria de Tarcísio com Nunes numa espécie de trisal acorrentou Bolsonaro à pecha de oportunista. Falando pela boca do filho Carlos, o capitão sustentou que foi ele, não o governador, quem converteu a ojeriza da direita paulistana em votos para Nunes. A pretensão denuncia um ciúme juvenil revelador. Bolsonaro percebe com atraso que não é dono do conservadorismo.