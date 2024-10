Lula: 'vamos comprar um avião para a Presidência e aeronaves para ministros'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (11) que o governo brasileiro vai comprar um novo avião para a Presidência da República, bem como aeronaves para seus ministros viajarem pelo País. A declaração se deu em entrevista do presidente à rádio O Povo/CBN de Fortaleza

"Vamos comprar um avião para o presidente da República. A ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é para o Lula, FHC, Bolsonaro. É um avião para a instituição Presidência da República. Vamos comprar e alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajarem. A gente não governa o Brasil com ministros coçando lá em Brasília", disse.

O presidente relatou como foi o episódio com o avião presidencial no retorno do México, quando foi preciso trocar de aeronave por problemas.