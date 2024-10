Toffoli defende suas decisões que beneficiaram réus da Lava Jato: 'Erro foi cometido na origem'

O ministro também negou demora em liberar as decisões individuais para análise na Segunda Turma: "Toda a semana estamos a julgar no plenário virtual a manutenção das decisões."

Com base nas decisões do ministro, processos têm sido arquivados nas instâncias inferiores. Isso porque inúmeras ações derivadas da Lava Jato usaram provas compartilhadas pela Odebrecht. Uma ação envolvendo executivos da Braskem por supostas fraudes de R$ 1,1 bilhão foi trancada no mês passado. Os acordos de colaboração premiada e de não persecução penal de Jorge Luiz Brusa também foram anulados, o que vai gerar a devolução de R$ 25 milhões. Além disso, há dezenas de pedidos de anulação de processos na fila para serem analisados.