Quaest em SP: saiba para onde vai o eleitor de Marçal e Tabata no 2º turno

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem o voto de 74% dos eleitores de Pablo Marçal (PRTB), segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, conta com o apoio de 13% dos paulistanos que votaram no empresário e influenciador no primeiro turno das eleições municipais.

Entre os eleitores de Tabata Amaral (PSB), o psolista lidera com 54% das intenções de voto, enquanto 23% preferem votar no atual prefeito.

A pesquisa Quaest, que entrevistou 1.200 eleitores paulistanos, tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, índice de confiança de 95% e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-05735/2024.