Enel SP: não temos mais casos de falta de luz anotados nos dias 11 e 12, diz diretor-presidente

Os casos de queda de energia registrados nos dias 11 e 12 de outubro foram totalmente solucionados, e o que há no momento são notificações feitas a partir do dia 13, ou seja, posteriormente às fortes chuvas da última sexta-feira, 11, disse o diretor-presidente da Enel SP, Guilherme Lencastre.

Segundo ele, nos casos atuais de falta de luz a companhia pretende atacar com prioridade nas próximas as situações de consumidores que estão com o problema há mais tempo. Ele também disse que a Enel tem consciência da previsão de novas chuvas nos próximos dias, e que por isso, pretende manter as equipes mobilizadas.

Além disso, ele salientou que os eletricistas da empresa têm feito inspeções e ações na rede, uma vez que ela foi bastante impactada na última semana. "Estamos hoje em situação que o número de equipes em campo poderia ser reduzida, mas estamos com efetivo maior nesse momento".