O novo patrono da escola pública vai ser perseguido como Paulo Freire?

Mas, para o propósito de eleger vilões, a imagem de um "educador comunista", que "traveste" "professores em militantes" e "doutrina" nossas crianças —como se alguém tivesse esse condão—, veio a calhar. É um uso típico da falácia do espantalho, substituindo a complexidade do pensamento de um adversário por uma versão deturpada —e negativa.

Um liberal tido como comunista

Pela via do patronato da escola pública, Anísio Teixeira (1900-1971) vem socorrê-lo. Não se vislumbra, a princípio, uma disputa de protagonismo entre os dois. Se Paulo Freire fundou uma filosofia da educação brasileira, um modo autêntico de compreender o ensino e a aprendizagem, Teixeira foi o pioneiro e, possivelmente, o maior organizador do sistema educacional brasileiro. Numa comparação simples, se o país fosse uma escola, Freire seria o professor, e Teixeira, uma mescla de diretor e coordenador pedagógico. Ambos papéis necessários, e complementares.

Como Freire, Anísio Teixeira nunca foi "comunista". "De Paulo Freire, pode-se até dizer que tinha discurso embalado em cristianismo e marxismo. Teixeira, não. Era um liberal", afirma Ocimar Alavarse, professor da Faculdade de Educação da USP (Feusp). "Mas havia nele uma radicalidade em uma tese central: ele defendia que a escola tinha de ser para todo mundo."

Era uma defesa intransigente —e concreta. Ao longo dos cargos que ocupou, Teixeira buscou estruturar escolas, órgãos públicos e redes de educação de modo a ampliar o acesso à escola tanto quanto possível. Estamos falando de um período, entre as décadas de 1930 e 1960, em que as taxas de atendimento escolar giravam em torno de 50% da população no que hoje é o ensino fundamental.

Nascido em 1900 em Caetité, no sertão da Bahia, Teixeira se inicia na vida pública em 1924, ocupando o cargo de inspetor geral de ensino, hoje equivalente ao de secretário da Educação, na Bahia. Influenciado pelas ideias do filósofo americano John Dewey (1859-1952), leciona filosofia e história e publica diversos ensaios sobre educação. Em 1932, torna-se signatário do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que defendia uma reforma completa na educação brasileira e um ensino laico, gratuito, sem distinção de gênero —e obrigatório.