Nova denúncia contra Nunes deve ser feita a partir de terça pela TV, diz Boulos em sabatina

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que irá apresentar uma denúncia "grave" contra o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que deve começar a ser exibida para a população a partir desta terça-feira, 22, durante o programa eleitoral de TV. "Vou apresentar tema grave contra Nunes ao longo desta semana. Existe materialidade e algo novo", disse.

O psolista também chamou o adversário de "fraco" e disse que a cidade de São Paulo corre risco de ser tomada pelo crime organizado, caso o emedebista seja reeleito. Segundo ele, a ausência de um prefeito "forte" pode facilitar a tomada de poder e do orçamento por organizações criminosas, utilizando como exemplo as milícias no Rio de Janeiro.

Boulos disse que vai apresentar a anatomia dos esquemas que foram feitos na Prefeitura durante os últimos três anos e meio. "O orçamento de São Paulo tem que ser colocado à serviço de enfrentar desigualdades históricas", ressaltou.