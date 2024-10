Adolescente tem braço e perna amputados após parede desabar sobre ele no PI

Um adolescente de 15 anos teve o braço direito e a perna direita amputados após a parede de um estabelecimento em demolição cair sobre ele no município de Picos (PI). Ele deixou a UTI do Hospital Regional Justino Luz nesta segunda-feira (21).

O que aconteceu

Maycon Mota da Silva acompanhava um amigo da família que trabalhava como operador de máquina na sexta-feira (18). "Ele não estava trabalhando, quem estava trabalhando era o outro rapaz na máquina. Ele estava conversando com o dono do imóvel", disse o pai Antônio Costa, em entrevista à TV Cidade Verde, afiliada do SBT.

O adolescente foi atendido por bombeiros que passavam pelo local. "Ele estava preso pelo tronco e observaram que estava com uma fratura na perna direita e outra no braço direito", afirmou ao UOL o capitão Alisson Rangel.