Quem São as vítimas de acidente com equipe de remo de Pelotas

Nove pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na noite deste domingo, 20, na BR 376, em Guaratuba, no Paraná. A colisão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Estado, foi registrada por volta das 21h40, no sentido sul, no km 665.

As vítimas tinham entre 15 e 52 anos. Entre elas, estão adolescentes do Projeto Remar para o Futuro, assim como o motorista da van que transportava a equipe e o treinador do grupo.

Conforme a PRF, uma carreta, dirigida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van com os adolescentes. O veículo foi projetado à frente, batendo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

Em seguida, no entanto, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre a van. Entre as dez pessoas que estavam no veículo, somente uma sobreviveu: trata-se do adolescente João Milgarejo, 17 anos.

Quem são as vítimas do acidente

Nesta segunda-feira, 21, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, decretou luto oficial de sete dias. A prefeitura informou que vai apoiar as famílias com o translado das vítimas do acidente. A gestão municipal ainda confirmou os nomes das vítimas:

Samuel Benites Lopes, 15 anos

Henri Fontoura Guimarães, 15 anos

João Pedro Kerchiner, 17 anos

Helen Belony, 20 anos

Nicole da Cruz, 15 anos

Angel Souto Vidal, 16 anos

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

Oguener Tissot (coordenador), 43 anos

Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

Como mostrou o Estadão, a van saiu de São Paulo com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo.

Após o acidente, o adolescente resgatado com vida e o motorista da carreta foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville, cidade de Santa Catarina.

Na manhã desta segunda, a pista onde a batida ocorreu permanecia interditada no sentido de Santa Catarina para trabalho de içamento do caminhão, verificação do número total de vítimas e perícia.

Familiares e amigos estão desolados

Davi Perleberg Rubira, de 20 anos, ex-remador competitivo, é participante do projeto há quatro anos e membro da equipe técnica do Projeto Remar para o Futuro.

Ele esteve em São Paulo para outro evento. "Havia a possibilidade de voltar com eles de van, pois eu estava em São Paulo para um evento acadêmico", contou ao Estadão o jovem, ainda abalado pela notícia.

"Estamos todos no clube de remo onde realizávamos nossos treinos. Familiares e amigos estão desolados. A prefeitura está tomando as providências necessárias para que a parte prática seja feita toda sob custo deles", disse o jovem.

Ainda no domingo, a equipe fez uma publicação falando sobre a participação no Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo.

"Mais de 30 clubes de todos Brasil participaram da competição mais importante da temporada, e mesmo com uma das menores equipes, oito atletas, conquistamos o 6° lugar na classificação geral. A gratidão é imensa a todos que fazem parte da nossa família e contribuem nesse processo duro, que não medem esforços para vencer as adversidades para fazer esporte de base no nosso projeto."

Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a tragédia. "Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande do Sul ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", disse Leite.

O governador afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias das vítimas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se pronunciou por meio das redes sociais. "Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná", publicou ele.