Paraná Pesquisas: David Almeida tem 46% e Alberto Neto, 45,5% das intenções de voto em Manaus

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas em Manaus, divulgado nesta terça-feira, 22, mostra um empate técnico entre o prefeito David Almeida (Avante) e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) na corrida eleitoral. Enquanto o primeiro soma 46%, o segundo é citado por 45,5% na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados. Os eleitores que não sabem ou não responderam são 3,9%, enquanto os que não votariam em ninguém ou votariam em branco ou nulo são 4,6%.

Na pesquisa espontânea, o Capitão Alberto Neto aparece com 37,1% das intenções de voto, enquanto David Almeida registra 36,4% para o segundo turno da eleição municipal na capital do Amazonas. Eleitores que não souberam ou não responderam em quem pretendem votar representam 21,9%. Votos brancos e nulos somam 4,5% do levantamento.

Os candidatos também estão empatados na rejeição dos eleitores. Aqueles que indicam que não votariam de "jeito nenhum" em Almeida ou em Neto equivalem a 40,8% e 40,6%, respectivamente. Outros 13,3% indicam que poderiam votar em qualquer um dos dois.

No entanto, segundo a pesquisa, 47,8% do eleitorado tem expectativa sobre a reeleição do prefeito, enquanto 42,9% acreditam na vitória do deputado.

A Paraná Pesquisa ouviu 800 eleitores seguindo amostra representativa do município de Manaus. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para os resultados gerais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo AM-07288/2024.