Suco de laranja: receita cresce 43% no 1ºtri da safra 2024/25, mas volume cai 26%

São Paulo, 22 - A receita cambial com exportação de suco de laranja alcançou US$ 850,4 milhões no acumulado de julho a setembro de 2024 (primeiro trimestre da safra 2024/25), o que corresponde a uma alta de 43,23% em relação a igual período da temporada anterior 2023/24 (US$ 593,7 milhões). Já o volume alcançou 198.107 toneladas (FCOJ equivalente a 66 Brix) no período, representando queda de 26,73% em comparação com as 270.361 toneladas acumuladas na safra 2023/2024. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela CitrusBR.Os resultados refletem os problemas climáticos ao longo de cinco safras consecutivas de produção abaixo da média. "Vivemos um período de restrição de oferta de suco de laranja que tem causado a valorização do produto e gerado preocupação no mercado quanto ao impacto desse cenário no consumo da bebida", disse em comunicado o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.Na semana passada, entre os dias 16 e 17 de outubro, Netto acompanhou o Juice Summit, maior evento europeu da cadeia de sucos, que ocorreu na cidade de Antuérpia, na Bélgica. "A queda no consumo foi o assunto mais debatido ao longo do evento, e isso ficou claro ao longo de uma série de apresentações que mostraram a dificuldade das empresas europeias em mitigar o efeito do aumento de custo de matéria-prima, principalmente suco de laranja", comentou.