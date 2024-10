TRT da Bahia prevê gastar R$ 140 mil com taças de cristal, pratos de porcelana e tapetes persas

O Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região (TRT-5), na Bahia, prevê gastar R$ 142 mil com materiais para promover eventos. A corte divulgou uma licitação para comprar itens como taças de cristal, arranjos de flor artificial, aparelhos de jantar em porcelana, faqueiros em aço inox, guardanapos de tecido, tapetes estilo persa e mesas de bistrô.

O Estadão pediu um posicionamento do tribunal sobre a compra, mas não recebeu um retorno até a publicação deste texto.

Antes da publicação do edital, o TRT fez um estudo técnico preliminar sobre a compra. Essa é uma etapa obrigatória para a abertura de licitações por qualquer órgão público. O estudo concluiu que os itens são "imprescindíveis para a promoção do desenvolvimento dos processos de trabalho e fortalecimento da imagem do tribunal perante a sociedade".

Segundo o tribunal, o material será usado para promover eventos de pequeno e médio porte, como homenagens, reuniões de magistrados, posses e seminários, e com isso "prestar serviços de excelência no indispensável protocolo público, recepção e relações institucionais internas e externas".

"A aquisição de itens próprios proporcionará a adequada prestação de serviços de organização e gerenciamento se justifica em razão da necessidade deste TRT em promover vários eventos", afirma o estudo técnico.

Veja a lista completa de itens que o tribunal prevê comprar:

- Púlpitos em acrílico;

- Cadeiras empilháveis;

- Tapetes em poliéster com estampa tipo persa;

- Passadeira vermelha;

- Crachás em PVC;

- Pastas para eventos em papel cartão supremo;

- Porta certificados;

- Sacolas de papel;

- Toalhas de mesa redondas;

- Guardanapos em tecido;

- Panos de prato em algodão alvejado;

- Capas para mesa;

- Mesas de centro;

- Mesas auxiliares;

- Mesas de bistrô;

- Poltronas em madeira, com assento e encosto estofado;

- Biombos decorativos;

- Arranjos de flores artificiais com vaso;

- Faqueiros em aço inox;

- Bandejas;

- Aparelhos de jantar em porcelana;

- Xícaras e pires para café em porcelana;

- Conjuntos de saladeira;

- Jogos de travessas e saladeiras;

- Taças de cristal;

- Jarras de vidro;

- Jarras em aço inox;

- Jogos americanos;

- Colher "bailarina" em inox;

- Garrafa térmica em aço inoxidável;

- Rechauds de inox.