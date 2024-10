Caso Anic: réu comprou lençol em motel para esconder corpo, diz defesa

Ainda segundo a defesa de Lourival, o crime foi encomendado pelo marido de Anic, Benjamin Cordeiro Herdy. Os advogados de Herdy, no entanto, negam as acusações.

Relembre o caso

Anic, 54, era advogada e estudante de psicologia. Estava casada havia duas décadas com Benjamin Cordeiro Herdy, herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio.

A mulher desapareceu no fim da manhã de 29 de fevereiro, pouco após sair a pé de um shopping de Petrópolis. Imagens do circuito de monitoramento do centro comercial mostram o momento em que ela estaciona o carro e troca mensagens por celular. Minutos depois, uma câmera do lado de fora flagra a advogada atravessando uma rua. Depois disso, ela não foi mais vista com vida.

Anic de Almeida Peixoto Herdy momentos antes de desaparecer Imagem: Reprodução/TV Globo

No mesmo dia, Benjamin recebeu mensagens de um dos celulares utilizados pela mulher. Os textos exigiam pagamento de resgate no total de R$ 4,6 milhões, diziam que a casa da família estava sendo monitorada em tempo real e que ninguém deveria acionar a polícia. O resgate foi pago nos dias seguintes, mediante transferências bancárias e saque em espécie.