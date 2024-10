Pesquisa Real Time Big Data em BH: Fuad Noman tem 51% e Bruno Engler, 45% no 2º turno

A nova pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25, sobre a intenção de voto do eleitor de Belo Horizonte aponta o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), com 51% das menções, ante 45% no deputado estadual Bruno Engler (PL). Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, os dois estão empatados tecnicamente no limite da margem.

Outros 2% dos entrevistados pretendem votar em branco ou anular o voto, e 2% não sabem ou não responderam. Os números fazem parte do cenário estimulado, em que o nome dos candidatos é apresentado para os eleitores.

Quando são considerados apenas os votos válidos, ou seja, excluindo nulos, brancos e indecisos, Fuad aparece com 53%, enquanto Engler tem 47% das intenções.

Os números da nova pesquisa quase não variaram em comparação com o que o último levantamento do instituto apresentou, na última terça-feira, 22. Nele, Fuad tinha 50% das intenções, um a menos que agora, ante 45% de Engler, que seguiu com a mesma porcentagem. Eleitores indecisos eram os mesmos 2% e outros 3% disseram votar em branco ou nulo, um ponto a mais que agora.

O instituto Real Time Big Data entrevistou 1.000 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 23 e 24 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, margem de erro de três pontos porcentuais e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-09350/2024.