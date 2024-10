Drone usado nas enchentes do RS faz busca por desaparecida em Campinas

A Defesa Civil de Campinas recorreu ao drone usado nas enchentes do Rio Grande do Sul para fazer a busca de jovem que desapareceu na cidade após as chuvas que atingiram o estado de São Paulo na noite desta quinta-feira (24).

O que aconteceu

Dois drones passaram a ser empregados nesta sexta (25). Esses mesmo equipamentos foram utilizados durante os alagamentos no estado gaúcho em abril deste ano.

A prefeitura da cidade explicou ao UOL que os drones são mais efetivos na operação. Em comparação a helicópteros, eles apresentam melhor custo financeiro e não exigem uma estrutura complexa de pouso e decolagem.