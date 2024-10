Tribunal do MS reserva R$ 170 mil para compra de copos térmicos para magistrados

"O volume dos copos, entre 400ml e 550ml, foi escolhido com base na análise do tempo médio de consumo e da necessidade de levantar-se da estação de trabalho para reabastecê-lo. Um volume menor poderia aumentar a frequência de reabastecimento, o que faria com que o servidor precisasse se ausentar mais vezes da sua estação de trabalho, podendo desmotivar o enchimento do copo, reduzindo a ingestão de água e impactando negativamente na saúde do servidor, além de poder impactar na sua produtividade", segue o edital.

Os copos serão distribuídos na campanha "Justiça Consciente", que segundo o tribunal tem como objetivo chamar atenção para "questões fundamentais no âmbito da rotina de trabalho".

O Estadão divulgou nesta semana outra licitação do Poder Judiciário. O Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região (TRT-5), na Bahia, prevê gastar R$ 142 mil com materiais para promover eventos. A corte divulgou uma licitação para comprar itens como taças de cristal, arranjos de flor artificial, aparelhos de jantar em porcelana, faqueiros em aço inox, guardanapos de tecido, tapetes estilo persa e mesas de bistrô. Antes disso, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) reservou R$ 10,4 milhões para renovar sua frota de veículos com carros híbridos.