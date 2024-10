Ministério da Agricultura fecha parceria em inovação com IFDC nos EUA

São Paulo, 31 - O Ministério da Agricultura e Pecuária assinou um memorando de entendimento com o Centro Internacional de Desenvolvimento de Fertilizantes (IFDC), do Alabama (EUA), para o desenvolvimento de tecnologias de fertilizantes. A parceria envolve ainda a Embrapa, a Universidade de Viçosa, além da USP e a Petrobras. O acordo estabelece uma colaboração entre as instituições para explorar tecnologias que aumentem a eficiência de fertilizantes e promovam práticas agrícolas sustentáveis. O Ministério destaca que, fundado em 1974, o IFDC é referência global em soluções para segurança alimentar e redução do impacto ambiental, atuando em mais de 100 países. "Essa cooperação fortalece o Plano Nacional de Fertilizantes (PNF) do Brasil, ao reduzir a dependência externa e promover práticas sustentáveis no cultivo agrícola", afirmou a Agricultura, em nota.