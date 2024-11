Café: governo de São Paulo incentiva cultivo da variedade canéfora

São Paulo, 1 - O governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira (31) o Programa Estadual de Incentivo ao Cultivo de Coffea Canephora. A iniciativa, que pretende revitalizar a cafeicultura na região centro-oeste, oeste e noroeste do Estado, "oferece alternativas para produtores rurais e amplia a competitividade do setor", disse a Secretaria de Agricultura em nota. São Paulo é um dos principais Estados produtores do café arábica. O programa tem como meta aumentar a produção do Estado, incentivando o cultivo de canéfora (robusta ou conilon) um tipo diferente de grão, para atender à crescente demanda do mercado interno e internacional, fomentando a inovação, sustentabilidade ambiental e econômica da cafeicultura.Conforme a nota da secretaria, o canéfora representa cerca de 40% da produção mundial de café. Os maiores produtores de canéfora são Vietnã, seguido de países como Brasil, Indonésia, Índia e Uganda.A medida é uma parceria da Secretaria de Agricultura e Abastecimento com a Câmara Setorial do Café, com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), além do apoio do setor privado especialmente aqueles colegiados na Câmara Setorial do Café. PesquisadoresNa ocasião, a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC) reivindicou valorização da pesquisa pública em carta aberta à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O documento foi entregue ao Secretário Guilherme Piai.O Estado de São Paulo tem, atualmente, 16 Institutos Públicos de Pesquisa nas áreas de Agricultura, Saúde e Meio Ambiente. Apesar de ser o Estado mais rico da nação, paga os piores salários para pesquisadores, segundo a APqC. "Vivenciamos uma diferença salarial gritante com carreiras similares federais como a Embrapa e a Fiocruz, além de termos tido uma perda salarial de 54,19% nos últimos 11 anos. Ainda, dentro da carreira, existem pesquisadores (16%) que obtiveram êxito judicial e recebem o dobro salarial de um pesquisador que não obteve a mesma decisão, apesar de desenvolverem as mesmas funções", diz a carta.