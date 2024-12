Jovem cai de ponte durante foto, e é salva pelo cadarço do namorado em SC

Uma mulher de 27 anos caiu de uma ponte em um rio do município de Araquari, no norte de Santa Catarina, ao tentar tirar uma foto no local, na última quarta-feira (25). Ela estava com o namorado, que conseguiu improvisar um cordão com um cadarço para que ela se segurasse até a chegada do resgate, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros.

O que aconteceu

Jovem caiu de ponte de ferro, por onde passa um trilho de trem acima do rio Paraty, a cerca de cinco metros da água, quando tentava tirar uma foto com o namorado. As informações foram divulgadas em nota pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que também informou que a mulher estava "consciente e orientada" quando a equipe de resgate chegou ao local.

Namorado amarrou cadarço no braço da companheira logo após queda. A jovem, segundo a equipe de resgate, "conseguiu se segurar no pilar da ponte, onde seu companheiro fez uma corda improvisada com cadarço dos tênis e amarrou em seu braço, evitando que afundasse ou fosse levada pela correnteza" até a chegada dos bombeiros.