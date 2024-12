Mega da Virada 2024: veja chances de ganhar com apostas de 6 até 20 dezenas

Probabilidade de acerto (1 em):

6 números: Sena: 50.063.860 - Quina: 154.518 e Quadra: 2.332

Sena: 50.063.860 - Quina: 154.518 e Quadra: 2.332 7 números: Sena: 7.151.980 - Quina: 44.981 e Quadra: 1.038

Sena: 7.151.980 - Quina: 44.981 e Quadra: 1.038 8 números: Sena: 1.787.995 - Quina: 17.192 e Quadra: 539

Sena: 1.787.995 - Quina: 17.192 e Quadra: 539 9 números: Sena: 595.998 - Quina: 7.791 e Quadra: 312

Sena: 595.998 - Quina: 7.791 e Quadra: 312 10 números: Sena: 238.399 - Quina: 3.973 e Quadra: 195

Sena: 238.399 - Quina: 3.973 e Quadra: 195 11 números: Sena: 108.363 - Quina: 2.211 e Quadra: 129

Sena: 108.363 - Quina: 2.211 e Quadra: 129 12 números: Sena: 54.182 - Quina: 1.317 e Quadra: 90

Sena: 54.182 - Quina: 1.317 e Quadra: 90 13 números: Sena: 29.175 - Quina: 828 e Quadra: 65

Sena: 29.175 - Quina: 828 e Quadra: 65 14 números: Sena: 16.671 - Quina: 544 e Quadra: 48

Sena: 16.671 - Quina: 544 e Quadra: 48 15 números: Sena: 10.003 - Quina: 370 e Quadra: 37

Sena: 10.003 - Quina: 370 e Quadra: 37 16 números: Sena: 6.252 - Quina: 260 e Quadra: 29

Sena: 6.252 - Quina: 260 e Quadra: 29 17 números: Sena: 4.045 - Quina: 188 e Quadra: 23

Sena: 4.045 - Quina: 188 e Quadra: 23 18 números: Sena: 2.697 - Quina: 139 e Quadra: 19

Sena: 2.697 - Quina: 139 e Quadra: 19 19 números: Sena: 1.845 - Quina: 105 e Quadra: 16

Sena: 1.845 - Quina: 105 e Quadra: 16 20 números: Sena: 1.292 - Quina: 81 e Quadra: 13

Valor a pagar por número de dezenas jogadas:

6 números: R$ 5,00

R$ 5,00 7 números: R$ 35,00

R$ 35,00 8 números: R$ 140,00

R$ 140,00 9 números: R$ 420,00

R$ 420,00 10 números: R$ 1.050,00

R$ 1.050,00 11 números: R$ 2.310,00

R$ 2.310,00 12 números: R$ 4.620,00

R$ 4.620,00 13 números: R$ 8.580,00

R$ 8.580,00 14 números: R$ 15.015,00

R$ 15.015,00 15 números: R$ 25.025,00

R$ 25.025,00 16 números: R$ 40.040,00

R$ 40.040,00 17 números: R$ 61.880,00

R$ 61.880,00 18 números: R$ 92.820,00

R$ 92.820,00 19 números: R$ 135.660,00

R$ 135.660,00 20 números: R$ 193.800,00

O que você precisa saber sobre a Mega da Virada 2024

A 16ª edição da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 18h (de Brasília) do mesmo dia.