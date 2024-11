PRF pega quase 20 toneladas de maconha em carreta no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 20 toneladas de maconha na quinta-feira, 7, em uma carreta em Iguaraçu, no norte do Paraná. Segundo a corporação, é a maior apreensão da droga neste ano no Sul do País.

Preso em flagrante, o motorista, de 34 anos, disse que saiu de Ponta Porã (MS) e que pretendia levar a carga até Curitiba (PR).

A ocorrência dura mais de 12 horas, desde a abordagem, feita sob chuva por volta das 9 horas, até a incineração dos 19.550 quilos de maconha, ação que até às 22 horas ainda estava em andamento.

Agentes da Polícia Civil do Paraná e do Exército deram apoio logístico à ocorrência.

Desde janeiro de 2024, a PRF já apreendeu mais de 220 toneladas de entorpecentes no Paraná, superando o recorde histórico anterior, que havia sido registrado em 2023, quando 195 toneladas de drogas foram retiradas de circulação pela PRF no Estado.