Após explosões, Celina Leão anuncia reforço em toda segurança no Planalto

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou nesta quarta-feira, 13, que a Praça dos Três Poderes permanecerá isolada até que se tenha garantia de segurança no local. Após as explosões na noite desta quarta-feira, 13, o acesso à Praça foi fechado e o policiamento reforçado.

Equipes de varredura foram enviadas ao local. Agentes da Polícia Federal também foi deslocados para as proximidades dos prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Em entrevista no Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal (GDF), Celina evitou confirmar a identidade do homem que morreu após explosões em frente ao prédio do STF. Segundo ela, ainda há bombas amarradas ao corpo. O dono do carro onde a Polícia Militar do DF encontrou explosivo próximo ao local é o catarinense Francisco Wanderley Luiz.

Celina disse que é preciso ter cautela para saber a natureza do que ocorreu. Ela afirmou ainda que conversou com as autoridades do Congresso e com a Polícia Federal, que também está apurando o caso. "O que temos de informação é de que primeiro ele tentou explodir o carro e depois foi para o STF", disse a governadora. Sobre os explosivos que estariam atados ao corpo do homem que morreu, ela disse que ainda é preciso aguardar a perícia para saber o que foi usado. Celina disse que, por enquanto, o caso é tratado como suicídio. "Até o momento só temos uma vítima. Mas é muito prematuro sair falando", disse a governadora.

Também participaram da entrevista o chefe da Casa Civil do GDF, Gustavo Rocha, o comandante do Corpo de Bombeiros, Sandro Gomes, a comandante da Polícia Militar do DF, coronel Ana Paula Barros, e o secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury.