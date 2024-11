IBGE: safra de 2025 terá produção maior de soja, milho 1ª safra, arroz e feijão

Rio, 14 - A safra agrícola de 2025 será maior que a de 2024 graças aos acréscimos na produção de soja (alta de 10,9% ou 15,726 milhões de toneladas a mais), milho 1ª safra (9,1% ou 2,082 milhões de toneladas a mais), arroz (6,0% ou 633,3 mil toneladas a mais) e feijão 1ª safra (18,1% ou 164 mil toneladas a mais). Os dados são do primeiro Prognóstico para a Produção Agrícola do ano que vem, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Em compensação, são previstas reduções para a produção de algodão herbáceo em caroço (-0,7% ou -36,9 mil toneladas) e do milho 2ª safra (-1,8% ou -1,704 milhão de toneladas).A produção agrícola brasileira deve somar 311,0 milhões de toneladas em 2025, 17,2 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 5,8%.A safra deve crescer no Paraná (13,6%), no Rio Grande do Sul (12,4%), em Mato Grosso do Sul (24,1%), em Minas Gerais (5,0%), em Goiás (2,0%), na Bahia (3,8%), em São Paulo (16,3%), no Tocantins (0,3%), em Santa Catarina (3,7%), no Piauí (2,3%), em Rondônia (10,6%) e em Sergipe (0,3%). Em contrapartida, as estimativas são de redução na produção em Mato Grosso (-0,6%), Maranhão (-0,1%) e Pará (-13,3%).