Tarcísio diz que não vai demitir secretário da Segurança Pública

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quarta-feira, 4, que não vai demitir o secretário da Segurança Pública do Estado, Guiherme Derrite, ao ser questionado por jornalistas diante da crise na segurança pública de São Paulo. "Não vou, olha os índices da segurança pública", disse. Ele participa nesta manhã de uma sessão solene na Câmara dos Deputados para Outorga da Medalha do Mérito Legislativo.

O governador também foi questionado sobre um vídeo divulgado nesta terça (3) nas redes sociais que flagra um policial militar jogando um homem do alto de uma ponte da cidade de São Paulo. Ele esclareceu que a vítima não foi morta pela polícia. "O policial não matou. O que aconteceu foi muito ruim. Nós vamos tomar providência. Então cuidado com as afirmações", disse ele.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, segundo a Ouvidoria da Polícia, o caso ocorreu na madrugada de segunda-feira, 2, na zona sul da capital. Ao menos outros três policiais aparecem nas imagens.

No Instagram, Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública do Estado, prometeu "severa punição" aos envolvidos. A corporação afastou 13 policiais que participaram na ocorrência, mas as identidades dos agentes não foram reveladas. Os agentes são do 24º Batalhão de Polícia Militar, de Diadema, região metropolitana da capital.