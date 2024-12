TCU: ministro Vital do Rêgo Filho é eleito presidente da Corte para 2025

O Tribunal de Contas da União (TCU) anunciou nesta quarta, 4, que o ministro Vital do Rêgo Filho foi eleito presidente da Corte para o ano de 2025. A votação ocorreu na sessão plenária neste momento. Já o ministro Jorge Oliveira foi eleito vice-presidente para o mesmo ano. Houve unanimidade na decisão.

A cerimônia de posse será no dia 11 de dezembro. Os mandatos são de um ano, com possibilidade de recondução por igual período. Vital do Rêgo é o atual vice-presidente da Corte. Ele foi senador pela Paraíba de 2011 até 2014, quando tomou posse no Tribunal de Contas da União.

Já o ministro Jorge Antonio de Oliveira Francisco entrou na Corte no fim de 2020. Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele passou pelo cargo de ministro de estado chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bruno Dantas fica presidência do TCU durante até o fim de 2024.