Kalil: Procedimento de Lula é relativamente simples, já estava sendo discutido e não afeta alta

O médico do presidente Luis Inácio Lula da Silva, Roberto Kalil, disse nesta quarta-feira, 11, que o complemento cirúrgico que será realizado no presidente nesta quinta, 12, já vinha sendo discutido pela equipe médica. Segundo Kalil, a realização do procedimento seria anunciada em coletiva de imprensa amanhã, mas, por uma decisão do próprio presidente e de sua esposa, Janja, houve antecipação da comunicação para o boletim médico de hoje.

De acordo com o médico trata-se de um procedimento relativamente simples e que não deve atrasar a data da alta do presidente Lula do hospital. Em rápida conversa com a imprensa nesta tarde, Kalil explicou que Lula será submetido a um cateterismo para embolização de sua artéria meníngea. "Porque quando você drena um hematoma, existe a pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias ainda causarem sangramentos. Isso não é impossível de acontecer. Esse procedimento complementar é para minimizar o risco de no futuro isso acontecer", explicou Kalil.

Ele ainda acrescentou que o dreno na cabeça do presidente Lula para tratar o sangramento, que foi feito ontem, será retirado amanhã, durante o procedimento do cateterismo, que deve durar cerca de uma hora.

Kalil ainda disse que o presidente Lula está acordado, sentado e conversando. A eventual saída de Lula da UTI do hospital Sírio Libanês também será reavaliada amanhã, segundo ele. "A recuperação tem sido ótima e o presidente se encontra bem", reforçou.