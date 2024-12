Nunes diz que alta em tarifa de ônibus se dará por causa de inflação, mas não será aumento real

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quinta-feira, 19, que o aumento do valor das passagens de ônibus na capital paulista deve ocorrer por causa da inflação e do aumento valor do dólar acima de R$ 6. "Se a economia estivesse melhor e não tivesse risco de inflação, eu poderia até bater o martelo e falar que não tem aumento de tarifa", explicou.

No entanto, o prefeito afirmou que não haverá "aumento real", ou seja, acima da inflação, o que implicaria aumento de 32% da tarifa. "Ainda estou no esforço de manter a tarifa congelada, mas certamente será menor que a reposição da inflação", disse.

"Estamos analisando essas sinalizações ruins do mercado. Isso impacta no diesel", afirmou o emedebista. "Não posso correr risco de tirar dinheiro da educação e da habitação para colocar no transporte", completou.