Café: Carmem Lucia Chaves de Brito é reeleita presidente da BSCA

São Paulo, 19/12 - Carmem Lucia Chaves de Brito, a "Ucha" foi reeleita, ontem (18), para a presidência da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) até o último mês de 2025."Agora é tempo de reforçarmos nossa atuação na tentativa de entregar, junto com os cafés especiais brasileiros, também a verdade de que o Brasil tem a cafeicultura mais sustentável do mundo. Estaremos junto às demais entidades do agro para fazer um importante trabalho de promoção, em especial nos temas mais relevantes e atuais, como a governança socioambiental, os critérios ESG, para que o Brasil, principalmente o café, permaneça entregando coisas maravilhosas ao mundo. E quem produz café especial está totalmente sentado na cadeira da sustentabilidade", disse Ucha em comunicado.Ainda com foco no exterior, Ucha afirma que é preciso estreitar relacionamentos com novos e emergentes mercados, como China, Mundo Árabe e Índia. "Estamos buscando entender o que esses consumidores podem trazer ao nosso setor e, principalmente, para entregar os cafés especiais brasileiros do jeito que precisam ser entregues, evidenciando todo o respeito ao meio ambiente e com as pessoas para que cheguem aos nossos consumidores com qualidade e excelência em todo o processo", declarou.