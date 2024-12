PR deve colher 15,5 mi de t de milho na 2ª safra em 2024/25, projeta Deral

São Paulo, 19 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab), divulgou nesta quinta-feira, 19, suas primeiras projeções para a segunda safra de milho 2024/25, apontando uma produção de 15,5 milhões de toneladas no Paraná, crescimento de 24% em relação ao ciclo anterior 2023/24. De acordo com o órgão, a área cultivada com o cereal deve alcançar 2,56 milhões de hectares, ligeiro avanço de 1% na comparação com a safra 2023/24, quando foram plantados 2,53 milhões de hectares. A semeadura começa em janeiro de 2025.O aumento na produção é atribuído principalmente à expectativa de recuperação da produtividade média, estimada em 6.061 kg/ha, alta de 22% frente ao rendimento do ciclo anterior (4.966 kg/ha). "Apesar dos números ainda serem preliminares, espera-se que haja um ganho de área comparado com a safra anterior", destaca o analista Edmar Wardensk Gervasio, do Deral, no boletim semanal do órgão.O Estado também registra bom desempenho na primeira safra de milho 2024/25, que está em fase final de desenvolvimento em algumas regiões. Com área de 260 mil hectares, a produção estimada é de 2,64 milhões de toneladas. O Paraná é o segundo maior produtor nacional de milho segunda safra, atrás apenas de Mato Grosso. Os relatórios detalhados podem ser acessados no site do Deral.A soja, principal cultura do Estado, deve alcançar 22,18 milhões de toneladas na primeira safra, um aumento de 20% em relação ao ciclo anterior. A área plantada permanece praticamente estável em 5,77 milhões de hectares. O crescimento é atribuído à recuperação da produtividade, estimada em 3.841 kg/ha, ante 3.200 kg/ha na safra passada.O feijão primeira safra deve atingir 329,5 mil toneladas, aumento de 105% sobre a safra anterior. A área plantada cresceu 57%, atingindo 169 mil hectares. Para a segunda safra, a estimativa é de 694,4 mil toneladas, crescimento de 4%. A área prevista é de 380,6 mil hectares, 11% menor que no ciclo passado.