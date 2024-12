Pecuarista da Bahia tem até 17/1 para fazer atualização cadastral dos rebanhos

São Paulo, 26 - A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) prorrogou até o dia 17 de janeiro o prazo para que pecuaristas façam a atualização cadastral dos seus rebanhos, diz em nota a Secretaria da Agricultura do Estado.A declaração é obrigatória e o pecuarista que não a realizar terá a propriedade bloqueada e ficará impedido de transitar com os animais.Até meados de dezembro, cerca de 70% dos criadores de bovinos em todo o Estado já haviam feito a declaração, que substitui as etapas de vacinação contra febre aftosa e intensifica a vigilância direcionada aos rebanhos existentes na prevenção de doenças. A Bahia é reconhecida nacionalmente como Estado livre de febre aftosa sem vacinação e busca o reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), o que possibilitará a comercialização dos seus produtos pecuários em mercados mais valorizados para a carne bovina. "Por se tratar de algo novo, a primeira atualização cadastral desde a última campanha de vacinação, em abril, decidimos prorrogar por mais 30 dias o prazo", explica na nota o diretor-geral da Adab, Paulo Sérgio Luz.