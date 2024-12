PM dá tiro à queima-roupa em rapaz que filmava ação policial em Osasco

Um jovem de 24 anos foi baleado à queima-roupa por um policial quando filmava uma ação da Polícia Militar, na madrugada do Natal, 25, em Osasco, na Grande São Paulo. O homem foi encaminhado a um hospital da cidade e não há informações sobre o estado de saúde.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) disse que o rapaz tentou tirar a arma do policial e outro PM interveio, fazendo o disparo. Uma câmera de segurança registrou apenas parte da ação e não mostra a conduta do homem. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.

Segundo a SSP, a PM foi chamada ao local para liberar uma via pública que havia sido bloqueada por um grupo de moradores. Conforme as imagens em redes sociais, a viatura chegou ao local e, assim que desceram, os policiais começaram a discutir com diversas pessoas que estavam na rua. Um dos policiais desceu na viatura com a ama em punho.