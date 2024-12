Medidas Provisórias abrem novos créditos extras de R$ 525,71 milhões para ações no RS

A segunda MP também traz R$ 120,19 milhões ao Incra para concessão de crédito-instalação às famílias assentadas no Rio Grande do Sul; R$ 71,75 milhões ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para o apoio financeiro destinado às famílias desalojadas ou desabrigadas; R$ 60 milhões ao Ministério das Cidades para recompor o funcionamento do sistema metroviário urbano de Porto Alegre; R$ 57,98 milhões para recuperar a infraestrutura em assentamentos do Incra; e R$ 13 milhões reconstruir estruturas de unidades do Inmetro no Estado.