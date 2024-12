Tribunal confirma condenação de homem que decepou a mão de conhecido por dívida de R$ 20

Os desembargadores da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmaram a condenação de um morador de Guararapes - município com cerca de 30 mil habitantes na região de Araçatuba -, que decepou, com um facão, a mão de um conhecido que lhe devia R$ 20. Ele pegou dois anos, nove meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal de natureza grave.

Os magistrados rechaçaram a alegação do réu de que teria agido em legítima defesa. O condenado sustentava que a vítima teria tentado agredi-lo com uma pá e então, para se defender, deu-lhe uma facada e fugiu do local.

"O reconhecimento de legítima defesa exige prova segura, não podendo ser acolhida tão somente pela palavra do réu", explicou o desembargador Roberto Porto, relator. Em julgamento virtual, o placar foi unânime ao manter sentença da juíza Danielle Caldas Nery Soares, da 2ª Vara de Guararapes.