Luis Fernando de Oliveira assume Inmet interinamente; Naur Pontes é exonerado

Brasília, 2 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), autarquia subordinada ao Ministério da Agricultura, será dirigido de forma interina a partir desta quinta-feira, 2, por Luis Fernando Magnani de Oliveira. O até então diretor do instituto Naur Teodoro Pontes foi exonerado do cargo. A mudança consta em portaria da Casa Civil publicada no Diário Oficial da União desta quinta.O motivo da troca não foi justificado na portaria e nem mesmo se a exoneração foi a pedido de Pontes. A mudança na diretoria do Inmet ocorre em meio ao processo do instituto de se tornar uma secretaria do Ministério dentre a reestruturação anunciada para a pasta. A reorganização interna do ministério, contudo, ainda precisa ser validada pelo Ministério da Gestão e Inovação. O Inmet também receberá neste ano R$ 150 milhões para modernização de estações meteorológicas.Além de comandar o Inmet interinamente, Oliveira acumulará sua função atual de coordenador-geral de Planejamento e Inovação Institucional da Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração do Ministério da Agricultura.